Главой ОАО «Ладыжинхлеб» назначен Николайчук

Решением правления исполняющим обязанности председателя правления - директора ОАО «Ладыжинхлеб» назначен Сергей НИКОЛАЙЧУК.

Об этом идет речь в отчете компании о результатах финансово хозяйственной деятельности, размещенном на сайте Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

По сообщению, решением правления уволена с должности и.о. правления - директора ОАО Наталья ЗАВЕРЮХА (акциями не владеет).

Вместо нее назначен С.НИКОЛАЙЧУК (владеет 84% акций).

Справка УНИАН. Открытое акционерное общество "Ладыжинхлеб" (г. Ладыжин, Винницкая обл.) основано в 1997 году. Предприятие производит хлебобулочные, макаронные и кондитерские изделия. По итогам 2009 года ОАО «Ладыжинхлеб» получил 187 тыс. грн. чистой прибыли. Чистый доход от реализации в 2009 году составил 3,280 млн. грн.