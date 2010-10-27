Аграрии Кировоградской области завершили сев озимых культур.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении агропромышленного комплекса Кировоградской областной администрации.

Всего засеяно 388,9 тыс. га, что на 5% больше прошлогодней площади посевов (371,2 тыс. га).

Озимой пшеницей засеяно 289,9 тыс. га (по сравнению с прошлым годом изменений по площади не произошло), ячменем – 96,2 тыс. га (на 21% больше), рожью – 2,9 тыс. га (на 3,5% больше). Под зеленый корм для скота засеяно 1,3 тыс. га (на уровне прошлого года).

В области продолжаются пашня на зябь под урожай 2011 года: из 1,032 млн. гектаров вспахано 930,8 тыс. га (90%), в том числе глубоко – 23,6 тыс. га.