ЗАО «Галичина» привлекло 46,4 млн. грн. от размещения облигаций

ЗАО «Галичина» привлекло на ПФТС 46,4 млн. грн. путем размещения 45 тыс. именных процентных облигаций серии D (код в ПФТС - IPOGLD) номинальной стоимостью 1000 грн. с процентной ставкой по первому-четвертому процентным периодам в размере 15% годовых и датой погашения 25 июля 2013 г.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе ПФТС.

Согласно проспекту эмиссии, привлеченные от размещения средства будут направлены эмитентом на приобретение сырья и материалов (основных и вспомогательных) для производства молочной продукции.

Справка УНИАН. ЗАО «Галичина» - украинская молочная компания, основанная в 1998 году. По результатам 2009 г. доля компании на рынке цельномолочной продукции Украины составила 9%, по результатам 1 квартала 2010 года - 11,26%. Предприятие специализируется на выпуске молочной продукции под национальными торговыми марками - ТМ «Галичина» (кисломолочная группа), ТМ «12 витаминов» (молочные витаминизированные напитки) и под региональными торговыми марками - ТМ «Молочник», ТМ «Две коровки» и ТМ «Мои коровки »(кисломолочная группа).