Азаров определил для Еврокомиссии ряд принципиальных вопросов по ЗСТ

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ определил для Европейской комиссии ряд принципиальных вопросов, которые требуют решения для установления свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом.

Как передает корреспондент УНИАН, с перечнем этих вопросов Н.АЗАРОВ ознакомил сегодня Комиссара ЕС по торговле Карела де ГУХТА в ходе встречи в Киеве.

Прежде всего, отметил премьер, это вопрос отказа от экспортных субсидий в двухсторонней торговле.

Вторым вопросом является отказ от механизма установления входных цен на сельскохозяйственную продукцию.

«Установление таких цен сразу делает нашу продукцию неконкурентоспособной на рынках», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

Кроме того, премьер-министр Украины подчеркнул необходимость рассмотрения вопроса о динамике тарифных квот и пошлины, имея в виду постепенное расширение квот и снижение размера пошлины.

Также, подчеркнул Н.АЗАРОВ, Украина считает необходимым отказаться в свободной торговле от инструментов торговой защиты.

«Особенно нас беспокоит ситуация, связанная со сферой услуг. Две очень важные позиции: это автотранспорт - для нашей страны это 34 тыс. автоперевозчиков и, безусловно, энергетические услуги», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что Украина присоединилась к Энергетической хартии и исключение из зоны свободной торговли энергетических услуг «делает практически нецелесообразным наше участие в этой Энергетической хартии».

«Не находит у нас понимание ваше предложение о создании отдельного механизма урегулирования энергетических споров. Как правило, поставляют энергетические услуги, газ, в частности, частные компании, акционерные компании. Какое отношение государство имеет к их отношениям?», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он особо подчеркнул важность решения этих вопросов.

«Эти вопросы для нас являются принципиальными и по ним необходимо было бы найти решение», - отметил премьер-министр Украины.