Украина продлила расследования по импорту минудобрений и ферросплавов

Межведомственная комиссия по международной торговле продлила срок проведения специальных расследований относительно импорта в Украину минеральных удобрений, а также ферросплавов.

Об этом сообщается в газете «Урядовий кур’єр» №201 от 28 октября т.г.

В частности, 15 октября комиссия рассмотрела поданные Министерством экономики материалы о ходе расследования относительно импорта минудобрений с содержанием трех питательных элементов – азота, фосфора и калия с содержанием азота не менее 10% и приняла решение продлить срок расследования на 60 дней.

Кроме того, 15 октября комиссия рассмотрела материалы Минэкономики о расследовании импорта ферросплавов независимо от страны происхождения и также продлила срок расследования на 60 дней.

Решения комиссии вступают в силу с даты их опубликования.

Напомним, дело о расследовании относительно импорта минудобрений начато 29 января 2010 года, о ферросплавах – 12 февраля 2010 года.