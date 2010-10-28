В Черниговской обл. реализация скота и птицы на убой выросла на 2%

В Черниговской области хозяйства всех категорий в январе-сентябре 2010 года реализовали на убой 42,3 тыс. тонн скота и птицы (в живом весе), что на 2,2% больше, чем за аналогичный период 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистки в Черниговской области.

Согласно сообщению, кроме того, за 9 месяцев т.г. в регионе произведено 452,6 тыс. тонн молока (на 4,6% меньше) и 213,7 млн. штук яиц (на 2,7% больше).

Доля хозяйств населения в общем объеме производства мяса составила 49,6%, молока – 65,1%, яиц – 81,9%.

В целом объем производства продукции животноводства в Черниговской области в январе-сентябре т.г. составил 96,8% от уровня аналогичного периода 2009 года (в аграрных предприятиях – 99,9%, в хозяйствах населения – 94,9%).