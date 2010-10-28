В Житомирской обл. реализация скота и птицы на убой выросла на 2,8%

В Житомирской области реализация скота и птицы на убой за 9 месяцев т.г. выросла к аналогичному прошлогоднему показателю на 2,8% – до 47,2 тыс. тонн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Житомирской области.

Уточняется, что реализация скота и птицы на убой всеми категориями хозяйств области в январе-сентябре т.г. выросла на 1,3 тыс. тонн.

Также в регионе на 0,6%, или на 23 млн. штук, увеличилась реализация яиц.

В хозяйствах населения за 9 месяцев т.г. в целом выросло производство всех видов продукции животноводства: мяса - на 5,4%, или на 0,5 тыс. тонн, молока - на 0,4%, или на 0,3 тыс. тонн, яиц - на 3,9%, или на 2,7 млн. штук.