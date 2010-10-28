Контракт на поставку России 2 млн. тонн кукурузы может быть подписан в течение 15 дней

Украина может поставить России 2 млн. тонн кукурузы, соответствующий контракт может быть подписан в течение 15 дней. Об этом сообщил УНИАН по телефону министр аграрной политики Украины Николай ПРИСЯЖНЮК.

По его словам, соответствующий вопрос обсуждался в ходе визита в Украину премьер-министра РФ Владимира ПУТИНА.

«В протоколе написано: «рассмотреть возможности» (поставки - УНИАН). Российская сторона обсудит, если им это все-таки нужно, мы готовы с ними рассмотреть, подписать межправительственное соглашение, контракт, и выполнить эти поставки», - отметил Н.ПРИСЯЖНЮК.

По его словам, предварительных сроков подписания контракта нет. «Я думаю, что будет понятно. Если он будет, он будет на протяжении 15 дней», - сказал министр.

Он также сообщил, что достигнута договоренность о том, что до 19 ноября РФ решит вопрос по отмене пошлины на поставку в Россию 100 тыс. тонн сахара из Украины.

«Поставки сахара с 1 января на протяжении календарного года, а кукурузы, как будет в контракте: они инициаторы и они покупатели, это от них будет зависеть», - добавил он.

Справка УНИАН. 4 октября 2010 года Кабинет министров Украины принял постановление № 938 «Об установлении объемов квот на отдельные виды сельскохозяйственной продукции, экспорт которой подлежит лицензированию до 31 декабря 2010 г.».

Документом установлены квоты на экспорт пшеницы и смеси пшеницы и ржи (меслин), полбы в объеме 0,5 млн. тонн, кукурузы – 2 млн. тонн, ячменя – 0,2 млн. тонн и ржи – 1 тыс. тонн. Квота на экспорт гречки установлена в объеме 1 тыс. тонн.

На данный момент сахар до 2013 года исключен из протокола о свободной торговле между Украиной и РФ.

Пошлина на импорт украинского сахара в Россию составляет 330 долларов за тонну.