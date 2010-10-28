Аграрии Донецкой области с начала года приобрели 204 ед. сложной сельхозтехники

В Донецкой области с начала текущего года сельхозтоваропроизводители региона приобрели 204 единицы сложной сельскохозтехники на общую сумму 79 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой областной госадминистрации со ссылкой на Главное управление агропромышленного развития облгосадминистрации.

В сообщении также отмечается, что, воплощая в жизнь региональную Программу технического перевооружения сельскохозяйственных товаропроизводителей области, в регионе на предприятии ассоциации ОАО «Донецкспецагромаш» налажено производство пневматического посевного комплекса «ГАРАНТ-5, 7», предназначенного для обработки земли по минимальным технологиям. Применение таких посевных комплексов снижает расход топлива на гектар до 70%, отметили в ОГА.