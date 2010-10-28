Компания «Авангард» намерена выйти в мировые лидеры производителей яичной продукции

Крупнейший производитель яиц и яичных продуктов в Украине компания Avangardco Investments Public Limited («Авангард») планирует выйти в мировые лидеры производителей яичной продукции. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН глава совета директоров Avangardco IPL Олег БАХМАТЮК.

По его словам, в ближайшие несколько лет компания планирует нарастить объемы производства и 40 – 50% своей продукции поставлять на внешние рынки.

По информации О.БАХМАТЮКА, компания планирует в этом году произвести 4,4 млрд. яиц, в следующем году довести производство яиц до 6 млрд. штук, а в 2012 г. еще увеличить производство – до 6,8 млрд. яиц. По словам главы совета директоров Avangardco IPL, по итогам этого года компания планирует получить выручку от реализуемой продукции в размере 430 млн. дол., а в 2011 г. увеличить ее до 630 млн. дол.

По словам О.БАХМАТЮКА, увеличению производства будет способствовать запуск целого ряда новых проектов, на которые, в том числе, будут направлены средства полученные от проведенного ранее IPO. В частности, как отмечает руководитель Avangardco IPL, планируется запустить два производства яиц с замкнутым циклом в Камянце-Подольском и Херсоне.

По информации О.БАХМАТЮКА, перспективными рынками для распространения своей продукции компания считает страны Ближнего Востока, Россию, ЕС. В этой связи он отметил, что Avangardco IPL уже присутствует на одном из самых перспективных рынков Ближнего Востока - на иракском рынке. О.БАХМАТЮК также отметил, что его компания построила на Западной Украине завод по производству сухих и жидких яичных продуктов для их дальнейшего экспорта в страны ЕС.

По мнению О.БАХМАТЮКА, внедрение новых технологий в производство, а также благоприятная рыночная конъюнктура будет способствовать продвижению продукции Avangardco IPL на внешних рынках.

Справка УНИАН. Агрохолдинг "Авангард" по итогам 2009 года занимал 23% рынка яиц (39% промышленного рынка яиц) и 52% рынка яичных продуктов в Украине. Предприятия компании расположены в 14 регионах страны и в АРК. Компания также осуществляет экспорт продукции в 16 стран мира, в основном, на Ближний Восток и в Азию.