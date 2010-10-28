Евросоюз взволнован введенными Украиной ограничениями на экспорт зерна

Европейская комиссия обеспокоена ограничениями, введенными украинскими властями на экспорт зерновых.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщил представитель Еврокомиссии Джон КЛЕНСИ.

«Еврокомиссия направила письма украинскому Министерству иностранных дел 20 августа 2010 года относительно дополнительных количественных ограничений на зерновые, введенных украинскими властями. Письмо было направлено на то, чтобы напомнить Украине, что как член Всемирной торговой организации она обязана выполнять требования ВТО, в частности, положения, запрещающие количественные ограничения, включенные в Генеральное соглашение по тарифам и торговле и соглашение ВТО по сельскому хозяйству», - сказал представитель Еврокомиссии.

Он подчеркнул, что оправдания для временных количественных ограничений на экспорт продовольствия очень ограничены.

По словам представителя Еврокомиссии, такие мероприятия могут применяться только на научной основе, в частности, для предотвращения критического дефицита продовольствия.

«В то же время, кажется, что мероприятия, введенные украинскими властями, были введены на нечеткой законодательной базе и без научного обоснования. Это привело к сложностям на зерновом рынке и создало большие проблемы для экспортных операций с начала августа 2010», - сказал Дж.КЛЕНСИ.

Он отметил, что Европейский Союз в своем письме выразил серьезную обеспокоенность, подчеркнув, что торговые мероприятия должны быть пропорциональными и адекватными.

«Прозрачность и прогнозируемость действий государства является базой для стабильных операций на международном рынке», - подчеркнул представитель Еврокомиссии.

Еще один представитель Еврокомиссии на условиях анонимности сообщил, что формально ограничения Украиной на экспорт зерновых были введены только в октябре – через два месяца после введения первых неофициальных ограничений.

При этом, по словам источника, согласно статье 12 Соглашения ВТО по сельскому хозяйству, Украина должна была предупредить Комитет ВТО по сельскому хозяйству перед введением ограничений. «Насколько нам известно, таких сообщений сделано не было», - подчеркнул собеседник агентства.

Как сообщал УНИАН, 27 октября премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что Европейская комиссия подтвердила, что Украина имеет право на введение квот на экспорт зерна.

«Квотирование экспорта стратегической для страны продукции в таких условиях - это абсолютно цивилизована практика, которую полностью понимают и поддерживают зарубежные партнеры Украины. Еврокомиссия обратилась к правительству с письмом, в котором подтвердила наше право вводить квоты, и только просит быстро организовать прозрачный процесс предоставления квот. Именно так мы и делаем», - сказал Н.АЗАРОВ.

18 октября правительство обнародовало постановление от 4 октября № 938 «Об установлении объемов квот на отдельные виды сельскохозяйственной продукции, экспорт которой подлежит лицензированию, до 31 декабря 2010 г.».

Документом установлены квоты на экспорт пшеницы и смеси пшеницы и ржи (меслин), полбы в объеме 0,5 млн. тонн, кукурузы - 2 млн. тонн, ячменя – 0,2 млн. тонн и ржи - 1 тыс. тонн. Квота на экспорт гречихи установлена в объеме 1 тыс. тонн.

Квоты на экспорт зерна из Украины введены сроком до 31 декабря 2010 г. При этом Министерство аграрной политики допускает продление квот на 2011 год.