В Тернопольской обл мясоперерабатывающие предприятия снизили производство

В Тернопольской области предприятия мясоперерабатывающей отрасли в январе-сентябре 2010 года по сравнению с аналогичным периодом 2009 года уменьшили объемы производства на 17%.

Как сообщил корреспонденту УНИАН начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности областного управления агропромышленного развития Андрей МАЙКА, за январь-сентябрь мяса и мясопродукции произведено 4,529 тыс. т, что на 40,4% меньше, чем в январе-сентябре 2009 года. Колбасных изделий произведено 813 т (+1%), мясных консервов – 100 т (-65,8%).

Уменьшение объемов производства мясопродукции А. МАЙКА объяснил реорганизацией одного из основных производителей – предприятия «Заготсбыт» Ланивецкого района, которое простаивает почти полгода. Кроме этого прекратил деятельность «Агропродукт» Чертковского района, а предприятие «Заготсервис» из-за нехватки сырья сократило объемы производства на 25% до 3,5 тыс. т.

В производстве колбас прирост зафиксирован у трех предприятий Гусятинского района, которые нарастили объемы производства на 19% до 480 т. В то же время на всех других предприятиях, которые занимаются производством колбас, зафиксирован спад. В частности, Збаражский район уменьшил производство колбас на 3,5% до 160 т, Тернопольский – на 17% до 170 т.

Снижение объемов производства консервов А. МАЙКА объяснил тем, что Бучачский консервный завод не получал сырья из госрезерва и заказов от закрытых государственных заведений, которые он обслуживает.

В целом в январе-сентябре т.г. производство колбас в области осуществляли 5 предприятий, мясопродукции – 12, мясных консервов – 2.