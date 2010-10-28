На Прикарпатье после трехлетней остановки возобновил работу Городенковский сахарный завод

На Прикарпатье после трехлетней остановки сегодня начал работу Городенковский сахарный завод.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе главы Ивано-Франковской облгосадминистрации.

Возобновил работу завода новый инвестор - агрохолдинг «Мрія», который вложил в восстановление производства почти 10 млн. грн. В реконструированных помещениях сахарного завода будет перерабатываться 2,5 т сахарной свеклы в сутки. На заводе создано 300 рабочих мест.

Во время торжественного открытия завода заместитель главы Ивано-Франковской облгосадминистрации Василий БРУС сообщил, что предприятие остановилось в 2007 году и почти треть завода порезали на металлолом. По словам директора агрохолдинга «Мрія» Владислава ЛУГОВСКОГО, уже разработан бизнес-план предприятия на 5 лет с последующими капиталовложениями и развитием производства. Городенковский сахарный завод является у инвестора седьмым предприятием по переработке сахарной свеклы.

Исполняющий обязанности начальника Главного управления агропромышленного развития Иван АНДРИИШИН выразил надежду, что уже в этом сезоне завод переработает 60-80 тыс. тонн сахарной свеклы и область будет со своим сахаром. Потребность области в сахаре - 47 тыс. тонн.

Справка УНИАН. Городенковский сахарный завод создан в 1926 году.

Сахарный сезон - до 100 рабочих дней. На перспективу в области планируется посеять 7 тыс. га сахарной свеклы с последующей переработкой на заводе 160-170 тыс. тонн сырья.