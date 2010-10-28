В Тернопольськой обл. производство масла выросли на 8%

В Тернопольской области в январе-сентябре производство масла, сравнительно с аналогичным периодом в прошлом году, выросло на 8,1%.

Как сообщил корреспонденту УНИАН начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности областного управления агропромышленного развития Андрей МАЙКА, всего за отчетный период было выработано 2,7 тыс. т масла. Больше всего масла произвели Кременецкий молокозавод – 1,3 тыс. т (+60%), предприятие «Альма-Вита» – 650 т (-15%), Тернопольский молокозавод – 520 т (+5%).

Существенное увеличение объемов производства масла ЗАО «Кременец молоко» А.МАЙКА объяснил выходом завода на всеукраинский рынок. «Его масло качественно, без примесей, но дорогое. Чтобы имел возможность реализовывать те объемы, которые способен производить завод, предприятие расширяет рынки сбыта, в области же продает около 10% масла», – отметил А.МАЙКА.

В целом на Тернопольской области масло в январе-сентябре производили 9 предприятий, наибольшими производителями являются ЗАО «Кременец-молоко», Теребовлянское ПП «Альма-Вита» и ЗАО «Тернопольский молокозавод».