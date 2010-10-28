В Винницкой области планируют строительство новых сахзаводов

В Винницкой области планируют строительство новых сахарных заводов.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил первый заместитель председателя Винницкой областной государственной администрации Иван МОВЧАН.

«Я веду переговоры с европейскими производителями, и надеюсь, что в ближайшие годы с их помощью нам удастся построить в области несколько новых сахарных заводов», - сообщил И.МОВЧАН.

Он также высказал уверенность, что для того, чтобы иметь продукт, соответствующий определенным стандартам рынка, нужна полная реконструкция производственных мощностей.

«Наши перерабатывающие заводы не могут дать соответствующее качество продукции. Поэтому мы – не конкуренты на мировом рынке. Наши заводы в большинстве своем морально устарели», - сказал И.МОВЧАН.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году в Винницкой области планируется собрать 2,7 млн. тонн сахарной свеклы, которую будут перерабатывать 14 сахарных заводов. В сезоне 2010 года планируется произвести 321 тыс. тонн сахара.

В сезоне сахароварения 2009 года Винницкой области работало 9 сахарных заводов (квоту получили 11), которые выработали 205,139 тыс. тонн сахара.