Рыночная капитализация украинских аграрных компаний выросла на 10% – УКАБ

Рыночная капитализация украинских публичных компаний аграрного сектора за последние 7 недель выросла на 10,5%.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском клубе аграрного бизнеса (УКАБ).

По данным УКАБ, если в начале сентября суммарная капитализация 14 украинских агропредприятий на мировых фондовых рынках составляла 5,9 млрд. долл., то по состоянию на сегодняшний день – уже более 6,5 млрд. долл.

В УКАБ отмечают, что такому росту способствовал высокий интерес иностранных инвесторов к Украине и, в частности, к аграрному сектору. «Аграрный сектор – едва ли не единственная отрасль, которая не потеряла зарубежного инвестора даже в кризисные времена. Соответственно, сегодня аграрный сектор является наиболее привлекательной отраслью для капиталовложений, и рост акций украинских агрохолдингов это подтверждает», – отметил президент УКАБ Алекс ЛИССИТСА.

В этом году украинские компании провели несколько довольно удачных размещений своих акций на мировых фондовых площадках. Последним из них стало размещение 26,2% акций агрохолдинга "Агротон" на Варшавской фондовой бирже, что позволило компании привлечь 54,3 млн. долл. и достичь капитализации 207 млн. долл.

В сообщении УКАБ отмечается, что в ближайшее время еще несколько украинских компаний агросектора планируют выход на IPO. Однако эксперты отмечают, что свободных и еще недооцененных активов на украинской территории осталось не так много. «Предложение акций недооцененных украинских агрохолдингов является весьма ограниченным, а спрос иностранных инвесторов на них только растет в условиях восстановления роста глобальной экономики, – считает эксперт аграрных рынков УКАБ Роман СЛАСТЕН. – Если кто-то планирует инвестировать в сельское хозяйство Украины, стоит это делать сейчас, и мы фиксируем значительный рост внимания потенциальных инвесторов к украинским компаниям АПК».

Что касается цен на акции украинских компаний, то в УКАБ прогнозируют дальнейшее повышение стоимости акций украинских агрохолдингов на фоне возобновления роста цен на продукты питания в мире.