В Черниговской обл. поголовье КРС сократилось на 4,6%

В Черниговской области в январе-сентябре 2010 года поголовье крупного рогатого скота (КРС) сократилось на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года и на 1 октября т.г. составило 273,2 тыс. голов.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Черниговской области.

Согласно сообщению, в хозяйствах региона содержится 143,3 тыс. коров (на 6,2% меньше), 265,9 тыс. свиней (на 7,3% больше), 46,3 тыс. овец и коз (на уровне прошлого года) и 4 млн. 327,2 тыс. голов птицы всех видов (на 8,1% меньше).

В домохозяйствах содержится 43,3% общей численности крупного рогатого скота (в т.ч. коров – 59,7%), 54,5% свиней, 92,4% овец и коз, 90,7% птицы всех видов.

Объем выращивания скота и птицы в аграрных предприятиях за отчетный период составил 94,6% к уровню января-сентября 2009 года, а его отношение к реализации на убой – 109,9% (в прошлом году – 123,1%). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года среднесуточные приросты крупного рогатого скота на выращивании, откорме и нагуле уменьшились на 1,9%, а свиней – выросли на 1,3%.