Сахарные заводы Украины произвели почти 1 млн. тонн свекловичного сахара

Сахарные заводы Украины по данным на 28 октября т.г. произвели 950,7 тыс. тонн сахара из свеклы урожая 2010 года против 705,2 тыс. тонн, произведенных на эту же дату в 2009 году.

Такие оперативные данные УНИАН сообщили в Национальной ассоциации сахаропроизводителей Украины (НАСУ) «Укрцукор».

Согласно сообщению, на указанную дату на сахарные заводы поступило 9,88 млн. тонн сахарной свеклы (в зачетном весе) против 6,36 млн. тонн на аналогичную дату 2009 года.

На 28 октября т.г. заводами переработано 8,28 млн. тонн свеклы (в 2009 г. – 5,47 млн. тонн).

Отмечается, что сахаристость свеклы ниже прошлогоднего показателя и составляет 15,21% (в 2009 г. – 16,8%).

По информации ассоциации "Укрцукор", к переработке свеклы приступил 71 сахарный завод (в 2009 г. – 54 завода). На сегодня работает 61 завод (в 2009 г. – 47), приостановили работу 3 завода (2 – в Винницкой области, 1 – в Киевской) и 7 заводов уже завершили производство.

Напомним, по прогнозам Министерства аграрной политики, в текущем году в Украине будет произведено 2 млн. тонн сахара из свеклы урожая 2010 года.