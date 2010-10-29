Аграрии Крыма увеличили реализацию продукции на 7% при росте цен на 13%

В Крыму общий объем реализованной аграрными предприятиями (кроме малых) продукции собственного производства за январь-сентябрь 2010 года увеличился на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, при этом цены выросли на 13%.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

Согласно сообщению, в частности, объем реализации продукции животноводства увеличился на 9%, продукции растениеводства – на 5%.

В частности, объем реализации молока и молочных продуктов сократился на 10,9% – до 20,5 тыс. тонн, крупного рогатого скота – на 37,7%, до 5,8 тыс. тонн.

Вместе с тем, объем реализации скота и птицы в живом весе вырос на 1,1% – до 80,5 тыс. тонн, свиней – на 22,1%, до 7,3 тыс. тонн, яиц – на 7,4%, до 252,5 тыс. штук, семян подсолнечника – на 8,8%, до 13,7 тыс. тонн, сои – в 2,6 раза, до 4,7 тыс. тонн.

Средние цены продажи аграрной продукции сельскохозяйственными предприятиями по всем каналам реализации за январь-сентябрь 2010 года выросли на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, в том числе на продукцию растениеводства – на 22%, животноводства – на 7%.

Как сообщал УНИАН, сельхозпредприятия Крыма за январь-август 2010 года увеличили реализацию продукции на 1,6% при росте цен на 10,6%.