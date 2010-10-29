Погодные условия благоприятны для озимых культур – Гидрометцентр

Погодные условия, сложившиеся на территории Украины, благоприятны для развития озимых культур.

Об этом с беседе с корреспондентом УНИАН сообщила начальник отдела агрометеорологии Украинского гидрометеорологического центра Татьяна АДАМЕНКО.

По ее словам, около 40% посевов озимых культур - это очень поздние посевы, и такие температурные условия позволяют растениям лучше подготовиться к зиме. «Осень продлилась, и медленная вегетация идет по всей территории Украины. И сам характер погоды, в основном это солнечная, ясная погода с достаточно низкими ночными температурами и повышением днем, это очень хорошо для растений, которые взошли. Идет нормальный процесс закалки», - пояснила эксперт.

Т.АДАМЕНКО напомнила, что на начало посевной кампании на большей части территории Украины была засуха, но сегодня практически по всей территории наблюдается оптимальное увлажнение почвы, а в некоторых областях есть переувлажненные почвы. «В октябре осадков на юге и востоке было больше, чем на западе. Есть даже переувлажненные поля, где чрезмерное количество влаги мешает нормальному развитию растений – это Донецкая область, некоторые районы Запорожской и Днепропетровской областей. Это локально, но такие площади есть. И там сейчас речь идет о дефиците тепла», - сообщила Т.АДАМЕНКО, добавив, что «если такая погода еще продлится, то ситуация исправится в лучшую сторону».

Как сообщал УНИАН, в Украине прогнозируемые площади посева озимых культур на зерно составляют 8,5 млн. га, в том числе пшеницы 6 млн. 765,1 тыс. га, ржи – 345,3 тыс. га, ячменя – 1 млн. 381,6 тыс. га.