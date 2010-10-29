Вапнярский молокозавод сократил производство сыра на 17%

ОАО «Вапнярский молокозавод» за январь-сентябрь 2010 года сократило производство сыра на 16,84%, или 0,35 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 2,079 тыс. тонн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в управлении по делам прессы и информации Винницкой облгосадминистрации.

Согласно сообщению, за 9 месяцев т.г. предприятие уплатило 2 млн. 114,46 тыс. грн. налоговых платежей, в том числе в госбюджет – 1 млн. 285,68 тыс. грн., в местный бюджет – 828,78 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, Вапнярский молокозавод завершил 2009 год с убытком 1,746 млн. грн. против 2,721 млн. грн. прибыли в 2008 году. Чистый доход (выручка) от реализации продукции (товаров, работ, услуг) в 2009 году сократился на 26,44%, или 25,212 млн. грн., по сравнению с 2008 годом – до 70,139 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО "Вапнярский молокозавод" был создан в 1926 году в селе Вапнярка Томашпольского района Винницкой области. Завод занимается переработкой молока и производством твердых сыров, сливочной и кисломолочной продукции.

24,43% акций завода владеет София ВОЙТОВИЧ (член наблюдательного совета), 24,35% – Тарас ВОЙТОВИЧ (глава ревизионной комиссии), 24,02% – Станислав ВОЙТОВИЧ (председатель наблюдательного совета) и 23,02% – Наталия ВОЙТОВИЧ.