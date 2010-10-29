В Тернопольской обл. производство водки выросло на 2%, коньяка – в 20 раз

В Тернопольской области в январе-сентябре 2010 года объемы производства водки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 2%.

Как сообщил корреспонденту УНИАН начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности областного управления агропромышленного развития Андрей МАЙКА, в целом в области за 9 месяцев было произведено 184 тыс. дал водочных изделий.

Рост показателей он объяснил тем, что летом возобновило работу Збаражское ООО «ЛВЗ Калганов». «Это предприятие по сравнению с аналогичным периодом прошлого года нарастило объемы производства на 30,5%, произведя 26 тыс. дал продукции», – отметил А. МАЙКА.

В то же время водочный завод в Новоселье, по его данным, допустил спад производства на 0,8% и произвел 158 тыс. дал.

Водку в области производят эти два предприятия.

Коньяка за 9 месяцев т.г. в области произведено 230 тыс. дал, что в 20 раз больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «ЗАО «Галспирт», которое производит коньяк «Бучач», расширило производственные мощности. Кроме этого, в прошлом году предприятие довольно много времени простаивало», – объяснил существенный прирост показателей А. МАЙКА.

Коньяк в области производит одно предприятие.