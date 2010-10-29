В Тернопольской обл. производство кондитерских изделий уменьшилось на 22,5%

В Тернопольской области в январе-сентябре т.г. объемы производства кондитерских изделий по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшились на 22,5%.

Как сообщил корреспонденту УНИАН начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности областного управления агропромышленного развития Андрей МАЙКА, производство печенья и вафель уменьшилось на 4,8%, в целом их произвели 2,5 тыс. т.

В частности, Тернопольская кондитерская фабрика «ТЕРА» произвела 1,9 тыс. т (-5,6%), Чертковское предприятие «ВИК» – 280 т (-1,7%).

Объемы производства шоколадных изделий, по данным А. МАЙКИ, уменьшились на 20% – до 32 т, сахаристых изделий (мармелада, зефира, конфет) – на 24% до 111 т.

Спад объемов производства А. МАЙКА объяснил уменьшением спроса на сладости после увеличения их себестоимости и роста цен. Кроме этого, отметил он, предприятия имели и определенные проблемы с сырьем.

В целом в области на протяжении 9 месяцев кондитерские изделия производили два предприятия.