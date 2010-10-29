Аграрии Кировоградской обл. убрали 80% площадей сахарной свеклы

Аграрии Кировоградской области убрали 14,5 тыс. гектаров сахарной свеклы, что составляет 81% от плана.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении агропромышленного комплекса Кировоградской областной администрации.

Темпы уборочных работ превышают прошлогодние на 5%.

На сегодня валовой урожай сахарной свеклы составляет 429,4 тыс. тонн при средней урожайности 295,8 ц/га (в 2009 году – 303,4 ц/га).

Для переработки сырья на Александрийский сахарный завод поступило 212,2 тыс. тонн, на Новомиргородский завод – 169 тыс. тонн. За пределы Кировоградской области вывезено 33 тыс. тонн сахарной свеклы.

Всего уборке подлежат 18 тыс. гектаров сахарной свеклы, что на 51% больше, чем в 2009 году.