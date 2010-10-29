Аграрии Кировоградской обл. убрали 80% площадей сахарной свеклы
13:24, 29 октября 2010Агро
0
Аграрии Кировоградской области убрали 14,5 тыс. гектаров сахарной свеклы, что составляет 81% от плана.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении агропромышленного комплекса Кировоградской областной администрации.
Темпы уборочных работ превышают прошлогодние на 5%.
На сегодня валовой урожай сахарной свеклы составляет 429,4 тыс. тонн при средней урожайности 295,8 ц/га (в 2009 году – 303,4 ц/га).
Для переработки сырья на Александрийский сахарный завод поступило 212,2 тыс. тонн, на Новомиргородский завод – 169 тыс. тонн. За пределы Кировоградской области вывезено 33 тыс. тонн сахарной свеклы.
Всего уборке подлежат 18 тыс. гектаров сахарной свеклы, что на 51% больше, чем в 2009 году.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter