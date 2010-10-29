Руководство Винницкой области озабочено ситуацией в спиртовой отрасли

Председатель Винницкой областной государственной администрации Николай ДЖИГА высказывает озабоченность ситуацией в спиртовой отрасли.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила помощник председателя Винницкой облгосадминистрации Ирина КРАВЧЕНКО.

Председатель облгосадминистрации обратился к премьер-министру Украины Николаю АЗАРОВУ с просьбой урегулировать ситуацию в спиртовой отрасли.

Глава области считает, что централизация управления государственными спиртовыми заводами ставит под вопрос работу отрасли.

«Неэффективный менеджмент управления спиртовыми заводами, которые находятся в государственной собственности, привел к тому, что производство спирта сократилось на 20%, из 11 заводов работают 9, и те преимущественно убыточные, а долги по выплате заработной платы составляют 2 млн. грн. », - сказал Н.ДЖИГА.

Губернатор считает, что из-за неэффективности управления спиртовыми заводами есть опасения относительно дальнейшей судьбы этих предприятий. «У нас есть опасения относительно дальнейшей судьбы этих предприятий и влияния их деятельности на экономику области в случае определения их статуса как структурных подразделений или цехов новосозданной структуры. При реорганизации спиртовой отрасли Украины в связи с образованием Государственного предприятия спиртовой и ликероводочной промышленности остро стоит вопрос сохранения спиртовой отрасли », - сказал он.

Справка УНИАН. В 2010 году на территории Винницкой области производят спирт 9 государственных спиртовых заводов, на которых работает почти 1300 работников. По результатам финансово-хозяйственной деятельности за январь-август текущего года 6 спиртовых заводов получили убытки более 5 млн. грн.