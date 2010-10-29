Вылов рыбы в Украине снизился на 10%

В Украине в январе-сентябре 2010 г. предприятия и физические лица – предприниматели, которые осуществляют рыбохозяйственную деятельность, выловили и добыли в целом 151,4 тыс. тонн рыбы и других водных живых ресурсов, что на 16,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2009 г.

Как сообщили УНИАН в Государственном комитете статистики Украины, вылов рыбы уменьшился на 10% и составил 148,2 тыс. тонн (97,9% общего объема).

Объем добычи других водных живых ресурсов составил 3,2 тыс. тонн, что составляет лишь 18,4% от показателя соответствующего периода прошлого года.