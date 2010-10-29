УСПП считает нецелесообразным квотирование экспорта кукурузы

Украинский союз промышленников и предпринимателей считает нецелесообразным квотирование экспорта кукурузы.

Как сообщила УНИАН пресс-служба УСПП, об этом заявил президент союза, народный депутат Анатолий КИНАХ.

Сообщается, что в портах Украины на сегодня находится 472 тыс. тонн зерна. Это произошло из-за ограничения правительством экспорта зерновых без предоставления зернотрейдерам времени для отправления товара, который уже поступил в порты. «С точки зрения очень благоприятной для Украины конъюнктуры на мировых продовольственных рынках такая ситуация является недопустимой», - отмечается в сообщении, поскольку у отечественного АПК появилась возможность дополнительного привлечения средств для модернизации и последующего развития.

«Продовольственная безопасность, безусловно, является одним из важных аспектов экономической политики, и этот вопрос должен быть под постоянным контролем государства. Однако, в этом году Украина получила высокий урожай зерновых. Это тот козырь, которым стоит воспользоваться в нынешней ситуации на мировых продовольственных рынках», - убежден А.КИНАХ.

Отмечается, что предприятия-экспортеры зерна понимают взволнованность правительства относительно роста закупочных цен на зерно на внешних рынках и необходимость обеспечения стабильности развития внутреннего рынка. «Однако любые мероприятия в смысле регулирования ситуации должны быть обоснованными и продуманными. Потому деловое общество призывает правительство принять сбалансированное решение, в котором безопасность государства основывается на сбалансированной экспортной политике, взаимоприемлемом конструктивном диалоге между правительством, производителями и потребителями», - отмечается в сообщении.

По мнению УСПП, а также Украинской аграрной конфедерации и Зерновой ассоциации, существует два пути решения вопроса. Первый заключается в разблокировании оформления таможенных процедур для экспорта зерна и муки, которые на момент введения в действие постановления №938 находились на таможенной территории. Такое решение не только даст возможность избежать гибели зерна, но не приведет к нарушению контрактных обязательств.

В качестве второго варианта решения данного вопроса зернотрейдеры предлагают ввести в действие постановление о квотировании экспорта зерна с 1 ноября 2010 года.

Соответствующее письмо УСПП направил на имя премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА с требованием разобраться в ситуации и принять безотлагательные, экономически обоснованные меры.