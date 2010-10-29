Экспорт в Россию сахара спровоцирует рост цен на внутреннем рынке - Phoenix Capital

Экспорт в Россию даже 100 тонн сахара спровоцирует рост цен на этот продукт на внутреннем рынке Украины.

Такая точка зрения содержится в обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, подготовленном аналитиком Андреем ШОКУРОМ.

Как отметил аналитик, общие объемы производства в Украине составляют 11,5 млн. тонн кукурузы и 1,7 млн. тонн сахара. Следовательно, согласованные объемы экспорта в Россию составят 17,4% урожая кукурузы и около 6% общего производства сахара. Потребление сахара в Украине достигает 1,9-2,0 млн. тонн, в то время как производство составляет всего 1,7 млн. тонн. Поэтому Украина второй год подряд будет испытывать дефицит сахара, считает аналитик.

По мнению А.ШОКУРА, украинские аграрии получат выгоду и от экспорта кукурузы в Россию, поскольку цены на кукурузу в России на 12% выше, чем в Украине, а квота на экспорт, ранее установленная правительством, составляет 2 млн. тонн. Данная новость позитивна для таких производителей сахара, как «Астарта» и «Укррос», а также для производителей зерновых, в структуре посевов которых значительное место занимает кукуруза, в частности, для MCB Agricole.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на министра аграрной политики Николая ПРИСЯЖНЮКА, Украина может поставить России 2 млн. тонн кукурузы. Соответствующий контракт может быть подписан в течение 15 дней.

По словам Н.ПРИСЯЖНЮКА, вопрос обсуждался в ходе визита в Украину премьер-министра РФ Владимира ПУТИНА.

«В протоколе написано: «рассмотреть возможности» (поставки - УНИАН). Российская сторона обсудит, если им это все-таки нужно, мы готовы с ними рассмотреть, подписать межправительственное соглашение, контракт, и выполнить эти поставки», - отметил Н.ПРИСЯЖНЮК. По его словам, предварительных сроков подписания контракта нет. «Я думаю, что будет понятно. Если он будет, он будет на протяжении 15 дней», - сказал министр.

Н.ПРИСЯЖНЮК также сообщил, что достигнута договоренность о том, что до 19 ноября РФ решит вопрос по отмене пошлины на поставку в Россию 100 тыс. тонн сахара из Украины. «Поставки сахара с 1 января на протяжении календарного года, а кукурузы, как будет в контракте: они инициаторы и они покупатели, это от них будет зависеть», - добавил он.