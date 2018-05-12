Примет ли русскую селитру украинская земля?

Благородное дело - защита отечественного производителя. Но на этой ниве нужны реальные шаги, одного желания маловато. Как свидетельствует жизнь, в Украине своих оберегают в основном обсуждениями, дискуссиями и решениями, которые, как правило, как-то не ко времени. Для примера рассмотрим ситуацию на рынке аммиачной селитры . В середине октября в Минэкономики состоялось очередное заседание Межведомственной комиссии по международной торговле, на котором говорили о начале пересмотра антидемпинговых мероприятий по импорту в Украину аммиачной селитры из Российской Федерации. Выглядит все так, будто правительство хочет вернуть антидемпинговые пошлины на товар северной соседки (или, по крайней мере, думает об этом). Но, учитывая нашу сегодняшнюю дружбу с Россией, нужно, чтобы и она была не против… Следовательно, надо об этом спросить. Этим и занимались украинские чиновники во второй половине октября. Двусторонние встречи, переговоры, поиск компромиссов…

Как оно было

В мае 2009 года Украина ввела на пять лет антидемпинговые пошлины на импорт аммиачной селитры из РФ в размере 11,91%, за исключением ОАО "Дорогобуж" и ОАО "Минерально-химическая компания "Еврохим", которые сотрудничали с Минэкономики. Для них пошлины определили на уровне 9,76% и 10,78%, соответственно. В январе 2010 года Межведомственная комиссия по международной торговле приостановила на 3 месяца действие антидемпинговых пошлин. Этот шаг был ответом (благодарностью) на продолжение Россией срока действия соглашения о беспошлинном импорте в страну некоторых видов украинских труб. В мае решили пролонгировать это решение до 15 ноября после того, как Россия согласилась установить квоту на беспошлинный ввоз труб компанией "Интерпайп". И вот близок тот день, когда нужно что-то решать. Но возникает вопрос, есть ли уже какие-то варианты?..

Сразу же после приостановки действия пошлин, в феврале 2010 года, Межведомственная комиссия по международной торговле на основании заявления Союза химиков Украины начала специальное расследование относительно импорта в Украину минеральных удобрений с содержимым питательных элементов: азота, фосфора, калия, содержащие сверх 10% азота, независимо от страны происхождения и экспорта. В Союзе настаивали, что есть причинно-следственная связь между фактом роста объемов импорта и причинением значительного вреда национальному товаропроизводителю. На заседании 15 октября Межведомственная комиссия продлила срок проведения спецрасследований относительно импорта в Украину минеральных удобрений, а также ферросплавов на 60 дней. Похоже, страны еще не договорились…

По словам руководителя Департамента по вопросам АПК и химической промышленности Украинского государственного информационно-аналитического центра мониторинга внешних товарных рынков (ДИАЦ "Госвнешинформ") Дмитрия Гордийчука, позиция министерства пока непонятная. "Насколько нам известно, была встреча с русскими коллегами представителей Минэкономики, и были какие-то договоренности. Однако, по моему мнению, они выглядели лишь как просьба русской стороны отменить все действующие ограничения относительно поставок химической продукции в Украину. А какой будет позиция украинской стороны, услышим в ближайшее время. Возможно, это еще предмет торга", - отметил он.

Генеральный директор Украинской конфедерации аграрного бизнеса (УКАБ) Владимир Лапа считает, что практический ввод антидемпинговых пошлин, учитывая уровень политического и экономического диалога между странами, будет делом непростым.

В то же время, по мнению других экспертов, Россия заинтересована, чтобы ее селитра не выходила за пределы страны. В РФ сейчас сложный аграрный год, они не экспортируют зерно, потому политики будут пытаться оставить как можно больше селитры дома. Возможно, если мы пошлину не установим, то установят пошлину на экспорт в самой России?..

Рынок как он есть: с пошлиной и без него

Понятно, что хороший рынок сбыта является весомой составляющей прибыльности любого предприятия. Поэтому каждый пытается держать свои "колонии". Для россиян украинский рынок является лакомым куском, потому что он ближайший, и спрос на селитру высок. Украинские производители селитры 50% продукции оставляют дома, а остальное отправляют на экспорт. В 2009 году импорт селитры на 6 тыс. тонн превысил экспорт.

По словам Д. Гордийчука, украинским химикам трудно размещать свою селитру на внешних рынках. Потому что, во-первых, она не совсем отвечает требованиям, которые есть на рынке, во-вторых, популярность селитры как удобрения снижается. Также против отечественной селитры есть много ограничений, в том числе антидемпинговых, - в Бразилии, Турции. В Европу может поставлять селитру лишь Черкасский "Азот", из россиян - "Акрон" и "Еврохим". В то же время на отечественном рынке украинские производители страдают от русского товара. При одинаковых характеристиках стоимость у россиян ниже на 10-15 грн. за тонну. Такая ценовая политика позволяет им удерживать существенную долю рынка удобрений. В январе-августе Украина увеличила импорт всех минеральных удобрений вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2009 года - до 288,7 млн. дол.

Аналитик инвестиционной компании Astrum Investment Management Денис Белов говорит, что введение пошлин в любом случае положительно повлияет на отечественных производителей, но "размер" этого позитивного влияния будет зависеть именно от размера пошлины. "Если конечная цена русской аммиачной селитры будет ниже украинской или, по крайней мере, равняться ей, то доля рынка, которую обнимают русские производители, вряд ли существенно изменится", - отмечает он.

Старший аналитик инвесткомпании Dragon Capital Тамара Левченко отмечает, что в случае введения пошлины на импорт селитры из России, Черкасский "Азот", мощный поставщик селитры (80%) на внутренний рынок, от этого выигрывает. Однако, антидемпинговые мероприятия не повлияют на динамику продажи экспортно-ориентированных химических компаний, которые традиционно экспортируют значительную часть селитры ("Стирол" экспортирует около 80% селитры через порт "Южный").

Как повлияет пошлина на цену?

Если импортные удобрения вырастут в цене из-за ввода антидемпинговых пошлин, то внутренние подтянутся до этого уровня, отмечает В.Лапа. В то же время, по его словам, сейчас достаточно непонятная ситуация и на русском рынке. Стоимость минеральных удобрений там достаточно жестко регулируется, а следовательно их производители поставляют на внутренний рынок лишь те объемы, которые востребованы, не накапливая запасов. "В меру роста спроса при подготовке к весенним полевым работам не исключено, что русские производители удобрений вынуждены будут ориентироваться преимущественно на удовлетворение потребностей местных аграриев. Это может уменьшить размер предложения минеральных удобрений для Украины. К сожалению, это также не пойдет в пользу снижения цен в Украине" - констатирует эксперт.

Д. Гордийчук подчеркивает, что цена селитры на FOB сейчас снизилась до 250 дол., ожидают, что где-то ближайший месяц-два она может опуститься еще на 10-15 дол.

Руководитель аналитического департамента консалтингового агентства "ААА" Мария Колесник утверждает, что при снижении цен на мировых рынках на внутреннем рынке производители продают дороже. "Где-то на уровне 290 дол. за т. (2300 грн. - Черкасский "Азот", "Ровноазот". "Северодонецкое объединение Азот" продает немного дешевле - 2190-2200 грн./т.). Поскольку они являются монополистами по своим регионам, таким образом пытаются удержать цены", - отмечает она. Эксперт считает, что если введут антидемпинговую пошлину на русскую селитру, то она будет направлена на сдерживание высоких цен внутри страны. "Производители начинают терять прибыли на внешних рынках. И когда там ситуация складывается для них не очень благоприятно, чтобы как-то удержать свои прибыли, пытаются ограничить доступ на украинский рынок других игроков. Русская селитра всегда была дешевле, ну, во-первых, из-за того, что у них газ дешевле и себестоимость производства ниже, а с другой стороны, наши производители всегда на внутренний рынок продавали дороже, чем на внешней"., - отмечает М. Колесник.

В то же время, Д. Гордийчук подчеркивает, что селитра на украинском рынке продается дешевле, чем на внешнем. "Последние полтора-два месяца аграрии получали селитру по меньшей цене, чем она шла на экспорт. Для них были цены и 2050 грн./т и 2150 если отчислить НДС, фасование, транспортировку, то в то время селитра должна была продаваться по 2200. То есть на 150 грн. нашим аграриям продавали дешевле", - объясняет Д.Гордийчук. А то, что у аграриев не было денег, это уже другой вопрос, считает он.

Аграрии как всегда

Аммиачная селитра составляет приблизительно 70% среди всех удобрений, которые использует украинский аграрий. Если у сельхозпроизводителей есть деньги, то удобрения они закупают в сентябре, даже в августе, чтобы в феврале уже вносить их. По словам В. Лапы, сельхозпроизводители не имели возможности для накопления ресурсов под весенние полевые работы. Как следствие, они вынуждены будут покупать минудобрения в конце зимы - в начале весны по тем ценам, которые сложатся на тот момент. Хотя, безусловно, существуют и сильные хозяйства, которые могут более рационально планировать политику ресурсного обеспечения.

М. Колесник говорит, что через финансовые проблемы ожидается возможное снижение посевной кампании где-то на 15-20%, а если говорить о мелких хозяйствах, то, возможно, на 30%. Это, по ее мнению, будет первой причиной уменьшения спроса на селитру. Вторая причина – из-за высокой цени удобрений аграрии будут переходить на более дешевые виды, в частности на аммиачную воду, или уменьшат количество внесения удобрений. Потому что цена всегда была для аграриев определяющей.

Что же касается русской селитры, то, по словам М. Колесник, она попадает к нам эпизодически, как правило, проводятся какие-то расследования, поэтому большинство селитры украинского происхождения. Когда для россиян открывается рынок, то их селитру покупают, потому что она дешевле, - говорит эксперт. На государственную регуляцию цен уже не надеются. И не верят, что отечественный производитель пойдет на уступки, а также сомневаются, что государство сможет нажать на химиков, учитывая, кому принадлежат большинство предприятий. "Когда почти все химические предприятия сконцентрированы в руках Фирташа, вряд ли будет давление непосредственно на него", - отмечает М. Колесник.

В свою очередь, Т. Левченко считает, что правительство, вероятно, будет требовать от производителей держать цены на удобрения на внутреннем рынке. "Внутренняя селитра стоит дешевле, чем экспортная, однако благодаря большому спросу и значительным объемам продажи селитры украинским аграриям, производителям выгодно продавать этот вид удобрений дома", - отмечает она.

Газом единым…

Газ остается основной проблемой для химиков, хотя сейчас этот вопрос не стоит так остро, как полгода-год назад. Этому способствует рост цен на удобрения как внутри страны, так и вне ее пределов, что дает возможность предприятиям работать рентабельно.

По словам Д. Белова, если государство одновременно будет удешевлять газ и вводить антидемпинговую пошлину, то это безусловно даст позитивный эффект для химиков.

Пошлина пока с вопросительным знаком, а вот относительно газа, то ситуация немного просветляется. Директор департамента развития химической промышленности Министерства промышленной политики Украины Владимир Мешков заявил, что оптимальная цена природного газа для производителей азотных минеральных удобрений при действующих рыночных ценах должна составлять 205 долларов за 1000 куб. г. (без учета НДС и транспортных расходов).

Напомним, на сегодня цена, согласно постановлению НКРЭ, составляет 275 долларов. В Минпромполитики заявили, что одним из возможных инструментов снижения цены может стать выделение азотным предприятиям соответствующего объема природного газа собственной добычи. Старший аналитик инвестиционной компании Dragon Capital Денис Саква как один из возможных вариантов называет прямую продажу газа азотникам местными добывателями, где часть государства более 50%, такими как "Укрнафта" и "Укргазвыдобування".

Здесь, правда есть одно «но». Согласно действующему законодательству, весь газ, добытый государственными компаниями, должен поставляться лишь населению. Однако, эксперт отмечает, что эту норму можно обойти. Существующий закон о бюджете на 2011 год предусматривает продажу газа государственными компаниями только "Нефтегазу" для дальнейшей передачи населению, однако он не распространяется на газ, закачанный в хранилища раньше. "У "Укрнафты" запасы газа в хранилищах оцениваются в 7 млрд. куб. м. То есть, это тот газ, который компания может потенциально поставить производителям азотных удобрений", - говорит эксперт.

Минпромполитики разработало проекты постановлений, в которых предлагает обязать "Укрнафту" реализовать азотным предприятия 2,128 млрд. куб. м газа по цене 1633,3 грн. за тыс. куб. м (без НДС). "Нефтегаз", в свою очередь, должен реализовать азотным предприятиям в период с октября этого года по июль 2011 года 2,8 млрд. куб. м газа по цене, которая не превышает 135 дол. за тыс. куб. м (без НДС сбору к утвержденному тарифу на газ в виде целевой надбавки, тарифов на транспортировку, распределение и снабжение газа по регулируемому тарифу).

Однако, по мнению Д. Белова, скорее всего, химические предприятия не смогут в полной мере использовать все предоставленные им преимущества. С одной стороны, государство поможет им реализовать свою продукцию, удешевить себестоимость производства, а с другой - вероятно, будет требовать снижения цен на удобрения или содержания их на определенном уровне.

Другими словами, правительство и производителям химудобрений помочь хочет, и аграриев не обидеть. Как это у него выйдет, увидим. Не стоит забывать народную мудрость о том, что невозможно стоять ко всем лицом - к кому-то обязательно придется повернуться спиной. Впрочем, кажется, такая "возможность" существует - просто надо "всех" командирским голосом выстроить в один строй - и "командир", безусловно окажется ко всем исключительно лицам. Шутки шутками, но власть имущие таки время от времени прибегают к подобному методу - и все "выстроены" толи и правда довольные, толи делают вид сплошного удовольствия...

Мирослава Холявинская (УНИАН)