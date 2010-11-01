Эксперт считает положительным введение пошлин на импорт аммиачной селитры из России

Введение пошлин на импорт аммиачной селитры из России положительно повлияет на отечественных производителей.

Об этом УНИАН сообщил аналитик инвестиционной компании Astrum Investment Management Денис БЕЛОВ.

По его словам, уровень этого положительного влияния будет зависеть от размера пошлины. «Если конечная цена русской аммиачной селитры будет ниже украинской или по крайней мере равной ей, то доля рынка, которую охватывают русские производители, вряд ли существенно изменится", – считает он.

Старший аналитик инвесткомпании Dragon Capital Тамара ЛЕВЧЕНКО отмечает, что в случае введения пошлины на импорт селитры из России черкасский "Азот", крупный поставщик селитры (80%) на внутренний рынок, от этого выиграет. Однако антидемпинговые мероприятия не повлияют на динамику продажи экспортно ориентированных химических компаний, которые традиционно экспортируют значительную часть селитры ("Стирол" экспортирует около 80% селитры через порт "Южный").

В свою очередь, генеральный директор Украинской конфедерации аграрного бизнеса (УКАБ) Владимир ЛАПА считает, что введение антидемпинговых пошлин, учитывая уровень политического и экономического диалога между странами, будет делом непростым.

Как сообщал УНИАН, в мае 2009 года Украина ввела на 5 лет антидемпинговые пошлины на импорт аммиачной селитры из РФ в размере 11,91%, за исключением ОАО "Дорогобуж" и ОАО "Минерально-химическая компания "Еврохим", которые сотрудничали с Министерством экономики. Для них пошлины были определены на уровне 9,76% и 10,78% соответственно.

В январе 2010 года Межведомственная комиссия по международной торговле приостановила на 3 месяца действие антидемпинговых пошлин. Это стало ответным шагом на продление Россией срока действия соглашения о беспошлинном импорте в страну некоторых видов украинских труб. В мае т.г. было принято решение пролонгировать это соглашение до 15 ноября после того, как Россия согласилась установить квоту на беспошлинный ввоз труб компанией "Интерпайп".

В середине октября т.г. в Минэкономики состоялось очередное заседание Межведомственной комиссии по международной торговле, на котором шла речь о начале пересмотра антидемпинговых мероприятий по импорту в Украину аммиачной селитры из Российской Федерации.