Правительство намерено создать фонд кредитования аграриев

Правительство изучает возможность создания фонда кредитования при участии государства и коммерческих банков для увеличения объемов и удешевления кредитов аграриям.

О такой инициативе идет речь в письме Ассоциации украинских банков (АУБ) в адрес коммерческих банков, текстом которого располагает УНИАН.

Суть механизма состоит в том, что «государство предоставляет банкам льготные кредиты для кредитования селян. Комбанки, в свою очередь, объединяют этот дешевый ресурс с собственными, более дорогими средствами, и выдают кредиты производителям, при этом усредненная ставка по таким кредитам будет значительно ниже рыночных (за счет дешевых государственных займов)».

АУБ намерена изучить мнение и собрать предложения банкиров по поводу предложенного механизма.