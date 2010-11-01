Какао стало "национальным стратегическим продуктом" Венесуэлы

Президент Венесуэлы Уго Чавес объявил какао "национальным стратегическим продуктом". В воскресной программе "Алло, президент" он дал указание вице-президенту республики Элиасу Хауа подготовить соответствующий правительственный декрет, сообщает ПРАЙМ-ТАСС.

При этом У.Чавес указал, что стратегическое значение имеют "земли, пригодные для выращивания какао-бобов и весь производственный сектор" отрасли.

У.Чавес также поручил вице-президенту "провести переговоры с частными производителями" для подключения к национальному проекту по увеличению производства какао. При правлении У.Чавеса отрасли экономики, объявленные стратегическими, такие как электроэнергетика, были полностью национализированы. Нефтегазовая промышленность национализирована еще в 1975 г, в 2007 г последние месторождения нефтеносного пояса реки Ориноко перешли под полный контроль государства.

Президент указал на необходимость увеличения производства какао. Э.Хауа сообщил, что в 2012 г производство этого сельскохозяйственного продукта планируется поднять с 20 до 30 тыс тонн, а в 2019 г до 60 тыс тонн. У.Чавес сообщил, что Венесуэла начнет экспорт какао и кофе, бананов и цветов в Россию, о чем шла во время его недавнего визита в Москву.