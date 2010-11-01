Эксперты: удобрения могут подорожать из-за введения антидемпинговых пошлин для России

Удобрения могут подорожать из-за введения антидемпинговых пошлин на импорт из Российской Федерации.

Об этом в комментарии УНИАН сказал генеральный директор Украинской конфедерации аграрного бизнеса (УКАБ) Владимир ЛАПА.

«Если импортные удобрения вырастут в цене из-за ввода антидемпинговых пошлин, то внутренние подтянутся до этого уровня», – считает он.

В то же время, по словам В.ЛАПЫ, сейчас сложилась довольно неопределенная ситуация и на российском рынке. Стоимость минеральных удобрений в РФ достаточно жестко регулируется, а следовательно, их производители поставляют на внутренний рынок лишь те объемы, которые востребованы, не накапливая запасов.

«По мере роста спроса при подготовке к весенним полевым работам не исключено, что российские производители удобрений будут вынуждены ориентироваться преимущественно на удовлетворение потребностей местных аграриев. Это может уменьшить размер предложения минеральных удобрений для Украины. К сожалению, это также не пойдет на пользу снижения цен в Украине», – отметил эксперт.

Руководитель аналитического департамента консалтингового агентства «ААА» Мария КОЛЕСНИК утверждает, что при снижении цен на мировых рынках на внутреннем рынке производители начинают продавать дороже. «Где-то на уровне 290 долларов за тонну (2300 грн./т – черкасский «Азот», «Ривнеазот», тогда как «Северодонецкое объединение «Азот» продает немного дешевле – 2190-2200 грн./т. – УНИАН). Поскольку они являются монополистами по своим регионам, таким образом пытаются удержать цены», – отмечает она.

По мнению эксперта, если будет введена антидемпинговая пошлина на российскую селитру, то она будет направлена на сдерживание высоких цен внутри страны. «Производители начинают терять прибыли на внешних рынках. И когда там ситуация складывается для них не очень благоприятно, чтобы как-то удержать прибыль, они пытаются ограничить доступ на украинский рынок других игроков», – отмечает М.КОЛЕСНИК.

В свою очередь, руководитель Департамента по вопросам АПК и химической промышленности Украинского государственного информационно-аналитического центра мониторинга внешних товарных рынков (ДИАЦ "Госвнешинформ") Дмитрий ГОРДИЙЧУК подчеркивает, что селитра на украинском рынке продается дешевле, чем на внешних.

«Последние полтора-два месяца аграрии получали селитру по меньшей цене, чем она шла на экспорт. Для них были цены и 2050 грн./т, и 2150 грн./т, если отнять НДС, фасовку, транспортировку, то в то время селитра должна была продаваться по 2200 грн./т. То есть на 150 грн. нашим аграриям продавали дешевле», – объясняет Д.ГОРДИЙЧУК. А то, что у аграриев не было денег, это уже другой вопрос, считает он.

Как отмечает старший аналитик инвесткомпании Dragon Capital Тамара ЛЕВЧЕНКО, правительство, скорее всего, будет требовать от производителей удерживать цены на удобрения на внутреннем рынке. «Внутренняя селитра стоит дешевле, чем экспортная, однако благодаря большому спросу и значительным объемам продажи селитры украинским аграриям производителям выгодно продавать этот вид удобрений дома», – отмечает она.

Как сообщал УНИАН, в мае 2009 года Украина ввела на 5 лет антидемпинговые пошлины на импорт аммиачной селитры из РФ в размере 11,91%, за исключением ОАО "Дорогобуж" и ОАО "Минерально-химическая компания "Еврохим", которые сотрудничали с Министерством экономики. Для них пошлины были определены на уровне 9,76% и 10,78% соответственно.

В январе 2010 года Межведомственная комиссия по международной торговле приостановила на 3 месяца действие антидемпинговых пошлин. Это стало ответным шагом на продление Россией срока действия соглашения о беспошлинном импорте в страну некоторых видов украинских труб. В мае т.г. было принято решение пролонгировать это соглашение до 15 ноября после того, как Россия согласилась установить квоту на беспошлинный ввоз труб компанией "Интерпайп".

В середине октября т.г. в Минэкономики состоялось очередное заседание Межведомственной комиссии по международной торговле, на котором шла речь о начале пересмотра антидемпинговых мероприятий по импорту в Украину аммиачной селитры из Российской Федерации.

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