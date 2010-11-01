Аграрии будут переходить на более дешевые виды удобрений - эксперт

Аграрии будут переходить на более дешевые виды удобрений из-за высокой цены на них.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила руководитель аналитического департамента консалтингового агентства "ААА" Мария КОЛЕСНИК, комментируя ситуацию на рынке аммиачной селитры.

Эксперт отметила, что аммиачная селитра составляет приблизительно 70% от всех удобрений, которые используют украинские аграрии, поэтому её цена всегда была определяющей. По словам М.КОЛЕСНИК, при снижении цен на мировых рынках на внутреннем рынке производители продают селитру дороже. "Где-то на уровне 290 долл. за тонну (2 300 грн. - Черкасский "Азот", "Ривнеазот"; "Северодонецкое объединение Азот" продает немного дешевле – 2 190-2 200 грн./т.)», - сообщила эксперт.

По ее словам, аграрии будут переходить на более дешевые виды удобрений, в частности, на аммиачную воду, или уменьшат количество внесения удобрений.

Также М.КОЛЕСНИК отметила, что из-за финансовых проблем ожидается возможное снижение посевной кампании, где-то на 15-20%, а если говорить о мелких хозяйствах, то, возможно, на 30%.

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