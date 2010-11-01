«Проминвестбанк» предоставил кредит Черкасскому хлебокомбинату

«Проминвестбанк» (Киев) предоставил Черкасскому хлебокомбинату кредит на сумму 35 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении предприятия, обнародованном в системе раскрытия информации ГКЦБФР.

Согласно сообщению, соответствующий кредитный договор был подписан 15 октября 2010 года. Средства предоставлены на срок до 30 сентября 2013 года под 17,5% годовых и будут использованы для оплаты сырья, материалов и услуг, а также на оплату труда и другие производственные потребности.

Справка УНИАН. "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк" («Проминвестбанк») создан в 1992 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

На 1 октября 2010 года активы банка составили 28,914 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 27,147 млрд. грн., обязательства – 24,059 млрд. грн., уставный капитал – 5,299 млрд. грн., собственный капитал – 4,855 млрд. грн.

В январе-сентябре 2010 года "Проминвестбанк" получил убыток в размере 593,099 млн. грн.

Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (Российская Федерация) владеет 93,84% "Проминвестбанка".