Fitch присвоило рейтинги компании «Мрия»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило производителю сельскохозяйственной продукции Mriya Agro Holding Public Limited (далее – «Мрия») долгосрочные рейтинги дефолта эмитента («РДЭ») в иностранной и национальной валюте на уровне «B-», прогноз по долгосрочным РДЭ – стабильный.

Об этом говорится в сообщении Fitch, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, Fitch также присвоило планируемым облигациям «Мрии» на сумму 300 млн. долл. ожидаемый рейтинг «B-» и ожидаемый рейтинг возвратности активов «RR4». Финальные рейтинги будут присвоены облигациям после получения окончательной документации, которая должна соответствовать информации, полученной Fitch ранее.

В сообщении указывается, что долгосрочные РДЭ отражают бизнес-риски «Мрии» выше среднего уровня ввиду сильной цикличности и сезонности сельскохозяйственной продукции, зависимость компании от одного географического региона Украины, ее относительно небольшой размер, а также риск исполнения, связанный с планами быстрого роста у менеджмента. В то же время эти факторы сглаживаются долгосрочными перспективами роста сельскохозяйственного сектора в Украине и высокими урожаями у «Мрии» относительно сопоставимых компаний и фермерских хозяйств. Урожаи у «Мрии» обусловлены вертикальной интеграцией компании в сегменты обработки семян и складских мощностей, адекватным планированием по сельскохозяйственным культурам и экономией на масштабе.

Рейтинги также учитывают диверсификацию «Мрии» по различным сельскохозяйственным культурам и ее присутствие в Западной Украине, где климатические условия являются более стабильными для выращивания сельскохозяйственной продукции, чем в других регионах страны. Такие факторы сокращают потенциальную волатильность объемов производства, урожайности сельскохозяйственных культур и оборотного капитала, обусловленную факторами вне контроля менеджмента, например, неблагоприятными погодными условиями и/или резкими изменениями реализационных цен.

Финансовый риск у группы оценивается как средний для присвоенного уровня рейтингов. «Насколько известно Fitch, поступления по облигациям на сумму 300 млн. долл. будут направлены на финансирование плана быстрого расширения, что, вероятно, обусловит отрицательный свободный денежный поток как минимум в 2010-2011 гг., а также будут использованы для рефинансирования существующих банковских кредитов», – говорится в сообщении.

Справка УНИАН. Компания «Мрия» – один из ведущих производителей сельскохозяйственной продукции в Украине. Деятельность компании сконцентрирована на выращивании сельскохозяйственных культур, а ее головной офис расположен в Тернопольской области. По состоянию на конец июня 2010 года сельхозугодия «Мрии» составляли 218 тыс. га.