В Херсонском морпорту отмечают аномальное скопление зерна

В Херсонском морском торговом порту (ХМТП) наблюдается аномальное скопление зерновых грузов в связи с введением квотирования экспорта зерна.

Об этом сообщила УНИАН пресс-служба ХМТП со ссылкой на начальника порта Сергея ИГНАТЕНКО.

"В порту происходит аномальное накопление грузов. Наши контрагенты, работающие с зерном, продолжают выполнять графики поставок, а отгрузка на суда приостановлена. Все несут колоссальные убытки - грузоотправители, судовладельцы, портовики. Мы рассматриваем сейчас альтернативные грузопотоки, но есть опасность, что для них просто не будет места! Зерном заполнены все площади и емкости", - цитирует пресс-служба начальника порта.

В то же время С. ИГНАТЕНКО выразил уверенность, что с введением первой очереди нового зернового терминала в порту, строительство которой планируется завершить до 15 ноября, проблема избыточного накопления зерновых грузов будет частично решена. Кроме того, в порту также прогнозируют, что проблема с квотированием будет в скором времени снята на правительственном уровне.

"Думаю, в течение месяца проблема с экспортом зерна будет решена. А "сдвинутся" зерновые, можно будет заняться минеральными удобрениями (селитра и карбамид), совершенствовать складскую логистику. Обязательно будут дополнительные грузопотоки", - отметил начальник порта.

Как сообщал УНИАН, 4 октября 2010 года Кабинет министров Украины принял постановление № 938 «Об установлении объемов квот на отдельные виды сельскохозяйственной продукции, экспорт которой подлежит лицензированию до 31 декабря 2010 г.».

Квоты введены сроком до 31 декабря 2010 года, однако Министерство аграрной политики допускает их продление на 2011 год.

Справка УНИАН. Херсонский морской торговый порт включает десять причалов, оборудованных всем необходимым для переработки генеральных, навалочных и сыпучих грузов. Причалы обслуживают 17 портальных, 6 плавучих кранов, а также 135 единиц погрузочной техники. Более 40% перерабатываемых в порту грузов — минеральные удобрения и химические грузы навалом и пакетированные, и около 40% — хлебные грузы.

Перерабатываются также чёрные металлы всех профилей, чугун в чушках, кокс, ферросплавы, лес, торф. Площадь складских помещений 42 тыс. кв. м. В составе портового флота — 32 судна. Мощности порта рассчитаны на обработку около 4 млн. тонн грузов в год.