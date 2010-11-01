Около половины посевов озимых в Украине в хорошем состоянии – Гидрометцентр

Около половины посевов озимых зерновых в Украине находятся в хорошем состоянии.

Об этом в телефонной беседе с корреспондентом УНИАН сообщила начальник отдела агрометеорологии Украинского гидрометеорологического центра Татьяна АДАМЕНКО.

«Около 50% посевов озимых в нормальном состоянии, это те посевы, которые были посеяны в оптимальные сроки – до 25 сентября», - сообщила Т.АДАМЕНКО.

По данным Гидрометцентра, на 5-10% площадей посевов всходы не получены совсем, а остальные посевы - слаборазвитые. «Ситуация похожа на прошлогоднюю - и состояние посевов, и развитие, но в прошлом году это происходило за счет засухи, а в этом году за счет поздних сроков сева. Нельзя сказать, что посевы в плохом состоянии. Их состояние лучше, чем в прошлом году, потому что в этом году осенние посевы не так пострадали от засухи, но им для нормального развития не хватило тепла. И это все только за счет поздних сроков сева», - пояснила эксперт.

По словам Т.АДАМЕНКО, на сегодня в Украине сложились очень хорошие условия для растений, которые посеяны в оптимальные сроки. «Сейчас идеальные классические условия для накопления сахаров в растениях, а чем больше растение накапливает сахаров, тем оно более стойкое к морозам», - отметила собеседник агентства. По мнению специалиста, если сложившиеся погодные условия продлятся до середины ноября, то ситуация улучшится. «Я бы не назвала ситуацию плохой, а нормальной. Все будет зависеть от зимних условий - если будет нормальная зима, даже похожая на прошлогоднюю, то потери будут, но это не будет катастрофой», - пояснила Т.АДАМЕНКО.

Она добавила, что в группу риска, которая может пострадать в первую очередь при условии наступления каких-то неблагоприятных условий, попадают около 15-20%.

Как сообщал УНИАН, в Украине прогнозируемые площади посева озимых культур на зерно составляют 8,5 млн. га, в том числе пшеницы 6 млн. 765,1 тыс. га, ржи – 345,3 тыс. га, ячменя – 1 млн. 381,6 тыс. га.