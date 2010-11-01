Украина и Сирия завершают работу над соглашением о свободной торговле – Кинах

Украина и Сирия завершают работу над соглашением о свободной торговле.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Украинского союза промышленников и предпринимателей, об этом во время заседания украинско-сирийского бизнес-форума сообщил президент УСПП Анатолий КИНАХ.

«Мы с дальнейшими надеждами осознаем, что Сирийская Арабская Республика работает с Украиной в режиме наибольшего благоприятствования. Очень важно, что стороны перешли на финишную прямую в завершении работы над Соглашением о зоне свободной торговли и подписании его в ближайшее время», - отметил А.КИНАХ.

Соглашение о свободной торговле, убежден А.КИНАХ, позволит увеличить объемы традиционного экспорта из Украины в Сирию продуктов питания, минеральных удобрений, проката и труб.