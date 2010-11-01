Лавринчук назначен главой Государственной продовольственно-зерновой корпорации

Кабинет Министров Украины назначил Александра ЛАВРИНЧУКА генеральным директором государственного предприятия «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины».

Соответствующее распоряжение № 2041-р от 1 ноября 2010 года опубликовано на сайте правительства.

Напомним, правительство Украины создало Государственную продовольственно-зерновую корпорацию Украины в августе 2010 года.

Согласно документу, ликвидируются 36 дочерних предприятий ГАК «Хлеб Украины».

Кабмин поручил создать государственное предприятие «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины» и отнести его к сфере управления Министерства аграрной политики. Уставный капитал предприятия формируется путем передачи в него целостных имущественных комплексов ликвидируемых дочерних предприятий компании «Хлеб Украины» с дальнейшим созданием на их базе обособленных подразделений предприятия.

Государственному оператору передается 36 элеваторов, комбинатов хлебопродуктов и хлебных баз, в том числе Одесский и Николаевский портовые элеваторы.