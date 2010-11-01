Киев и Дамаск обсуждают производство тракторов в Сирии – Клюев
18:13, 01 ноября 2010Агро
2
Киев и Дамаск начали обсуждать вопрос о налаживании производства тракторов в Сирии с использованием украинских комплектующих.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава украинской делегации, первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ, выступая сегодня в ходе VІІ заседания украинско-сирийского межправительственного комитета.
«Начат диалог по вопросу организации производства тракторов в Сирии с использованием украинского оборудования и комплектующих», – сказал А.КЛЮЕВ.
Кроме того, украинская и сирийская стороны налаживают совместную работу в отрасли машиностроения, радиоэлектроники, приборостроения и химической промышленности, отметил вице-премьер.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter