«Мироновский хлебопродукт» получил в ING Bank N.V. кредит на 50 млн. долл.

ING Bank N.V. предоставил компании «Мироновский хлебопродукт» кредит на 50 млн. долл. Об этом говорится в сообщении юридической фирмы «Астерс», которая выступила советником ING Bank N.V. по вопросам украинского права.

Кредитные средства будут использованы для закупки на украинском рынке семян подсолнечника и их последующей переработки на масло для экспорта.

Другие детали сделки не предоставляются.

Справка УНИАН. "Мироновский хлебопродукт" – одна из крупнейших агрокомпаний Украины, наиболее известный производитель мяса курицы и полуфабрикатов под торговой маркой "Наша Ряба". Также компания занимается растениеводством, производством говядины, фуа-гра, колбасных изделий и копченостей, фруктов. Объединяет 19 предприятий, обрабатывает более 200 тыс. га земли.

Юридическая фирма "Астерс" (ранее "Шевченко, Дидковский и Партнеры") была основана в Украине в 1995 году.