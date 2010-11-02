Ветслужба Украины до 11 ноября отправит Россельхознадзору список предприятий для инспекций

Государственный комитет ветеринарной медицины Украины планирует до 11 ноября отправить Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской федерации (Россельхознадзору) список предприятий, готовых к инспектированию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве председатель Госкомветмедицины Иван БИСЮК.

«Мы в первой декаде ноября должны представить Россельхознадзору новый перечень предприятий, которые нами (украинской службой ветеринарной медицины) предлагаются к инспектированию ветеринарными службами таможенного союза России, Казахстана и Беларуси. Это будет немного предприятий - 5-7, максимум, 10», - сообщил И.БИСЮК.

Он отметил, что ветслужба Украины отозвала ранее отправленный в Россельхознадзор список предприятий, ожидающих инспектирования. «У нас начинается новый этап взаимоотношений с Россельхознадзором и новый подход к инспектированию предприятий на территории Украины. Мы будем предлагать для внешних покупателей только те предприятий, которые ветеринарной службой Украины будут определены как такие, что действительно могут пройти инспектирование и удовлетворять требованиям», - сообщил глава ветеринарного комитета Украины. При этом он добавил, что требования Европейского Союза и Украины практически идентичны, а требования Таможенного союза, и в частности Россельхознадзора, гораздо жестче европейских.

Кроме того, И.БИСЮК сообщил, что до 10 декабря планируется урегулировать вопрос поставок продукции из Украины на территорию стран-участниц Таможенного союза. По словам И.БИСЮКА, после создания Таможенного союза между Беларусью, Россией и Казахстаном возникли трудности с экспортом продукции, произведенной украинскими предприятиями, на территорию этих стран. «Если раньше Россельхознадзор инспектировал предприятия, которые экспортировали продукцию на территорию Российской Федерации, то после того, как был организован Таможенный союз, было принято решение о том, что три эксперта от каждой страны должны инспектировать предприятие, если этот производитель экспортирует продукцию даже только в одну из стран. В связи с этим возникли некоторые трудности - предприятия еще не проинспектированы, а у них есть коммерческие обязательства», - сообщил глава ветслужбы Украины.

«Мы договорились с ДАНКВЕРТОМ (руководитель Россельхознадзора Сергей ДАНКВЕРТ – УНИАН), что до 10 ноября я должен приехать в Москву, куда он пригласит руководителей ветеринарных служб Беларуси и Казахстана, и мы должны подписать меморандум, где будут определены сроки, когда будут проинспектированы те предприятия, которые экспортируют продукцию на территорию Таможенного союза, в частности, Казахстан и Беларусь», - сообщил И.БИСЮК.