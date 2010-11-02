ВР приняла в первом чтении законопроект о защите качества отечественной винодельческой продукции

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона "О внесении изменений в Закон Украины «О винограде и виноградном вине» по защите качества отечественной винодельческой продукции и усилении борьбы с ее фальсификацией.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего законопроекта проголосовали 250 народных депутатов из 426, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроект предусматривает, что посадка виноградников для виноделия разрешается только в винодельческих местностях, с применением районируемых или перспективных сортов винограда в соответствии с проектом, который утвержден специально уполномоченным центральным органом исполнительной власти по сельскому хозяйству. Гибриды - прямые производители, которые есть в насаждениях, подлежат замене, а нерайонируемые сорта подлежат замене или районированию на протяжении 15 лет. Закупаемый посадочный материал отечественного или иностранного происхождения, предназначенный для посадки виноградников, должен проходить обязательную сертификацию в Государственной помолого-ампелографической инспекции Украины. Данная норма не распространяется на посадочный материал, полученный в собственных питомниках, размещенных в зоне посадки виноградников.

Для производства вин и коньяков в Украине используются технические сорта винограда, которые отвечают требованиям государственных стандартов. Не допускается смешивание при переработке европейских сортов винограда с сортами вида Лабруска и гибридами - прямыми производителями. Столовые сорта винограда могут использоваться для изготовления ординарных вин. Для производства вин и коньяков в Украине допускается использовать столовые сорта винограда, если по содержанию сахаров и другим показателям качества они отвечают требованиям, предъявляемым к винограду технических сортов.