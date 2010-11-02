Минэкономики намерено отменить квоты на экспорт зерна в некоторые страны

Министерство экономики Украины инициирует отмену до 2011 года квот на экспорт зерна в страны, имеющие соглашения о свободной торговле с Украиной.

Проект соответствующего постановления опубликован на официальном сайте министерства.

Документом предлагается внести изменения в постановление Кабинета министров №938 от 4 октября т.г. и предусмотреть, что квоты не распространяются на страны, с которыми Украина имеет соглашения о свободной торговле и с которыми достигнуты соответствующие межправительственные договоренности.

Справка УНИАН. 4 октября 2010 года Кабинет министров Украины принял постановление №938 «Об установлении объемов квот на отдельные виды сельскохозяйственной продукции, экспорт которой подлежит лицензированию до 31 декабря 2010 г.».

Документом установлены квоты на экспорт пшеницы и смеси пшеницы и ржи (меслин), полбы в объеме 0,5 млн. тонн, кукурузы – 2 млн. тонн, ячменя – 0,2 млн. тонн и ржи – 1 тыс. тонн. Квота на экспорт гречки установлена в объеме 1 тыс. тонн.

Квоты введены сроком до 31 декабря 2010 года.