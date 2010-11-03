Госкомрезерв планирует на тендере купить 60 тыс. тонн зерна

Государственный комитет по государственному материальному резерву (Госкомрезерв) планирует на тендере 16 ноября приобрести 60 тыс. тонн зерна, сообщает Finance.ua.

Согласно соответствующему объявлению Госкомрезерва в "Вестнике государственных закупок", заявки на участие в тендере принимаются до 16 ноября включительно.

Общее минимальное тендерное обеспечение на весь 31 лот составляет 1,114 млн грн.

Согласно условиям тендера, зерно должно быть поставлено на предприятия Госкомрезерва до 20 декабря этого года.