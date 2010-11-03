Урожай зерна в России составляет 63,4 млн т

Зерновые и зернобобовые культуры в России по данным на 3 ноября 2010 г обмолочены на площади 33,3 млн га - 97,9 проц к прогнозу. В стране намолочено 63,4 млн т зерна. Урожайность составляет 19 ц/га. Об этом сообщается в сегодняшней сводке Министерства сельского хозяйства РФ, сообщает ПРАЙМ-ТАСС.

В России посеяно 14,6 млн га озимых зерновых культур. Продолжается сев озимых зерновых в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах.

Пшеницы намолочено 43,2 млн т. Урожайность составляет 19,9 ц/га.

Ячменя намолочено 8,8 млн т. Урожайность - 17,8 ц/га.

Проса намолочено 128 тыс т с площади 184 тыс га /100 проц к прогнозу/ при урожайности 6,9 ц/га.

Гречихи намолочено 371 тыс т с площади 563 тыс га /89 проц от прогноза/ при урожайности 6,6 ц/га.

Риса убрано 195 тыс га /96,7 проц к плану/, намолочено 1 млн 140,4 тыс т при урожайности 58,4 ц/га.

Кукуруза на зерно убрана с площади 962 тыс га /83 проц к прогнозу/, оставшаяся площадь к уборке – 197,7 тыс га. Намолочено более 2,7 млн т зерна кукурузы при урожайности 28,4 ц/га.

Подсолнечник обмолочен с площади 5 млн га /77 проц к прогнозу/, намолочено 4,7 млн т маслосемян при урожайности 9,4 ц/га.

Рапс озимый и яровой в целом по РФ обмолочен с площади 554 тыс га, намолочено 623 тыс т маслосемян рапса при урожайности 11,2 ц/га.

Соя обмолочена с площади 1 млн га /87 проц к прогнозу/, намолочено 1,2 млн т зерна сои при урожайности 11,9 ц/га.

Сахарная свекла убрана с площади 885 тыс га /88 проц к прогнозу/. Оставшаяся площадь к уборке с учетом гибели 124 тыс га. Накопано 19,2 млн т корнеплодов при урожайности 216,7 ц/га.

Картофель в сельхозпредприятиях выкопан с площади 173 тыс га /85 проц к прогнозу/, накопано 2,3 млн т при урожайности 132,4 ц/га. Оставшаяся площадь к уборке с учетом гибели составляет 29,7 тыс га.

Овощи в сельхозпредприятиях убраны с площади 76 тыс га, собрано 1,3 млн т при урожайности 164,3 ц/га. Оставшаяся площадь к уборке равна 3 тыс га.