Россия может ввести экспортные пошлины на аммиачную селитру – эксперт

Россия может ввести экспортные пошлины на аммиачную селитру.

Об этом корреспонденту УНИАН сказала старший аналитик инвесткомпании Dragon Capital Тамара ЛЕВЧЕНКО, комментируя решение Межведомственной комиссии по международной торговле об отмене антидемпинговых пошлин на импорт аммиачной селитры из Российской Федерации в части, касающейся ОАО "МХК "Еврохим".

По ее словам, российское правительство будет пытаться оставить как можно больше селитры дома в 2010/11 аграрном году (июль-июнь), так как зерно остается в стране и продается по заниженным ценам. «Потому и удобрения для российских аграриев должны продаваться по заниженным ценам. Следовательно, есть вероятность введения временных экспортных пошлин в самой России на время закупок аграриями селитры для весенних полевых работ», - отмечает эксперт.

Т.ЛЕВЧЕНКО также сообщила, что за 2009 год рынок аммиачной селитры в Украине составил 1,4 млн. тон, из которых 25% товара было импортировано из России. Компания «Еврохим» завезла в Украину 79 тыс. тонн аммиачной селитры и заняла 6% общего объема потребления данного удобрения в нашей стране.

«Невзирая на импортную пошлину, позиции компании «Еврохим» на украинском рынке селитры были достаточно значительными по результатам 2009 года. Следовательно, можно со всей уверенностью говорить, что при отмене пошлины, доля компании может еще увеличиться», - прогнозирует эксперт.

Как сообщал УНИАН, в мае 2009 года Украина ввела на 5 лет антидемпинговые пошлины на импорт аммиачной селитры из РФ в размере 11,91%, за исключением ОАО "Дорогобуж" и ОАО "Минерально-химическая компания "Еврохим", которые сотрудничали с Министерством экономики. Для них пошлины были определены на уровне 9,76% и 10,78%, соответственно.

В январе 2010 года Межведомственная комиссия по международной торговле приостановила на три месяца действие антидемпинговых пошлин. Это стало ответным шагом на продление Россией срока действия соглашения о беспошлинном импорте в страну некоторых видов украинских труб. В мае т.г. было принято решение пролонгировать это соглашение до 15 ноября после того, как Россия согласилась установить квоту на беспошлинный ввоз труб компанией "Интерпайп".