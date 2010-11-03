"Инко-Фуд-Украина" построит мясоперерабатывающий завод

Польская компания "Инко-Фуд-Украина" построит в Житомирской области новый мясоперерабатывающий завод.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на торжествах по случаю закладки камня на строительстве нового современного предприятия в Бердичеве сообщил собственник предприятия "Инко-Фуд-Украина" Кшиштоф СТЕМПЕНЬ.

По его словам, новое мясоперерабатывающее предприятие в Бердичеве финансируется польскими инвесторами. Стоимость строительства завода составляет по смете 124 млн. грн. Плановая мощность предприятия - 2 тыс. 200 тонн мясопродукции в месяц.

К.СТЕМПЕНЬ подчеркнул, что иностранные инвесторы принимают сейчас активное участие в развитии экономики Бердичева, где работает иностранный капитал из 16 стран мира - Италии, Великобритании, Кипра, Франции, Польши и других. В этом инвестиционном сотрудничестве принимают участие более 30 бердичевских предприятий.

Справка УНИАН. Польская компания "Инко-Фуд-Украина" специализируется на производстве мясопродуктов.