В Тернопольской обл. уже произведено 107,5 тыс. т сахара из нового урожая

В Тернопольской области уже произведено 107,5 тыс. тонн сахара из свеклы нового урожая.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности Тернопольского областного управления агропромышленного развития Андрей МАЙКА.

По его словам, это составляет 57% от квоты производства сахара, который область имеет право продать на внутреннем рынке страны. В целом с начала сезона на сахарные заводы области поступило 1,279 млн. тонн сахарной свеклы, из них уже переработано 1,06 млн. тонн. Средняя сахаристость свеклы составляет 13,9%.

По данным А.МАЙКИ, производство сахара в этом году осуществляют 6 из 7 сахарозаводов области. При этом Зборивский, Збаражский и Хоростковский раойны уже прекратили работу, продолжают переработку сахарной свеклы Бучацкий, Козивский, Лановецкий и Чертковский районы.

«Кременецкий завод в этом году не работает, а только принимает свою свеклу, выращенную на арендованных в области полях, и направляет ее на главное предприятие компании, – «Дубно-сахар», – отметил А.МАЙКА.

По его словам, на данный момент больше всего сахара произвели Чертковский (35,4 тыс. тонн), Хоростковский (34,2 тыс. тонн) и Збаражский (15,6 тыс. тонн) сахарозаводы.